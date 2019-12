Folla di vip e amici alla Sala Umberto: con “La bottega degli orrori” una notte tutta da ridere

L'erba cattiva non muore mai, come i grandi musical. Si riapre il sipario su 'La piccola bottega degli orrori', ancora una volta con Giampiero Ingrassia nel ruolo del protagonista, il fiorista Seymour - arrivato al successo grazie a una pianta che si nutre di sangue umano -, a trent'anni dal suo primo debutto in un genere che lo ha poi visto eccellere in grandi titoli internazionali. Una pièce arrivata da New York, dove è ambientata, e messa in scena per la prima volta in Italia nel 1989, oggi alla sua quarta edizione riadattata e diretta da Piero Di Blasio. Accanto a Ingrassia Fabio Canino, nel ruolo di Mushnik, mentre a vestire i panni di Audrey è Belia Martin, reduce dal successo di 'Sister Act'. Sul palco anche Vekma K, Drag Queen di fama internazionale, che interpreta la famelica pianta, Emiliano Geppetti, alias Orin il dentista, le coriste Giovanna D'Angi, Stefania Fratepietro e Claudia Portale, con l'esemble composto da quattro performer. Ieri sera la prima nella storica Sala di via della Mercede, dove lo spettacolo andrà in scena fino al 22 dicembre.

L'emozione nei camerini è tanta a pochi minuti dal debutto, mentre nel foyer cresce l'attesa per questa brillante commedia che torna nei teatri Italiani dopo dodici anni. Tra i primi ad arrivare l’attrice Raffaella Camarda, poi ecco Vladimir Luxuria, Patrizia Pellegrino, avvolta in un morbido cappotto bianco, Barbara Foria, Teresa Federico del trio Ladyvette con il marito Roberto Gori, Beppe Convertini, Gianluca Mech, il ballerino Samuel Peron insieme alla fidanzata Tania Bambaci, e ancora Pietro Genuardi, Stefania Orlando - accompagnata dall’inseparabile amico Alessio Poeta -, l’attore Francesco Foti, Silvia Salemi, super cool con cappotto animalier e berretto nero in testa, Roberta Beta e l’attore Giorgio Lupano, arrivato con una bellissima amica. Non poteva mancare Lorella Cuccarini, indimenticabile al fianco di Giampiero Ingrassia in 'Grease', che nell'attesa si intrattiene con Alberto Matano, suo collega da settembre al timone de 'La vita in diretta'. In prima fila anche il regista Angelo Longoni, Giancarlo Magalli, Stefano Pantano, il comico Greg e la moglie Nicoletta Fattibene. Applausi a scena aperta e standing ovation finale per questo musical d'annata che è riuscito a rinnovarsi ma senza perdere la sua natura fatta di fantasia e paradossi, sempre così attuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA