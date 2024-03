Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 16 e domenica 17 marzo): da Patrick Zaki a Mew ma anche Rose Villian e Fabio Canino

È arrivato il weekend ed è tempo di Verissimo. A partire dalle 16.30 su Canale 5, la padrona di casa Silvia Toffanin aprirà le porte del suo salotto per interviste di coppia, confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite. Moltissimi gli ospiti di oggi, sabato 16 marzo, e di domani, domenica 17 marzo. Scopriamo dunque le anticipazioni.

Verissimo gli ospiti di sabato 16 marzo

Silvia Toffanin nel primo appuntamento di oggi intervisterà Rose Villain, tra le protagoniste dell'ultimo Festival di Sanremo con Click Boom. Poi Grecia Colmenares, reduce dalla sua avventura al GF, e Mew, ex allieva di Amici 23, talent dal quale ha deciso di ritirarsi. Poi saranno ospiti in studio Fabio Canino, Monica Leofreddi e Juliana Moreira.

Le anticipazioni di domenica 17 marzo

Domani, domenica 17 marzo la apdrona di casa ospiterà nel suo salotto Carolina Marconi con la madre Soraya, poi Nino D'Angelo, Stash dei The Kolors, e per la parentesi Terra Amara Bülent Polat, l’attore che nella seria di Canale 5 interpreta Gaffur, con la piccola Neva Pekoz, ossia Üzüm. Alle ore 18, domenica 17 marzo, la Toffanin intervisterà in esclusiva Patrick Zaki, l'attivista egiziano che ha raccontato la sua storia nel libro Sogni e illusioni di libertà.