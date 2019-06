Piume e sneakers: tornare in forma con il burlesque

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tonifica i muscoli. Fa bruciare calorie. Allenta le tensioni. E soprattutto, allena lo sguardo, insegnando a vedersi in modo differente allo specchio, a valorizzarsi e a sorridersi di più, curandosi meno di canoni e cliché beauty. Il fitness si fa sexy. Sembra che, con la bella stagione, sia nel mix di sensualità e divertimento la strategia scelta dalle romane per rimettersi in forma. Questione di filosofia - «Vincere è solo la metà del gioco, divertirsi è l'altra metà», diceva Bum Phillips e anche, perché no, di moda. Perché la promessa di sentirsi più belle e sicure di sé fa subito trend.Al primo posto nelle linee per la remise en forme, il burlesque. È una vera e propria Accademia quella ospitata in via Antonio Lo Surdo: la proposta va dai corsi base per imparare a muovere letteralmente i primi passi in questo mondo e in scena fino al corso di specializzazione, senza dimenticare il corso Act, dedicato a chi vuole costruire la propria performance. Tra i docenti, Alessandro Casella, direttore artistico dell'Accademia e del regno capitolino del burlesque, in via Due Macelli, e Candy Rose. La consulenza per i costumi è della designer Daiana Biondo. Tra le materie, storia del burlesque, portamento e camminata sui tacchi, tecniche di utilizzo di guanti e boa. Non solo burlesque.Ad affascinare molti tra romane e romani come possibilità per allenarsi e mantenere la linea è pure il ballo. Tra le proposte del Centro Danza in via Fracassini, i corsi di Heels Dance, per imparare a ballare sui tacchi alti - docente, Francesco Piazza e di Flexibility, tra contorsionismo e stretching, insegnato da Tatiana Budzan, in arte Perla, formatasi al Circo di Mosca. Non mancano danza del ventre, flamenco e swing. La danza è protagonista pure nella nuova Accademia di alta formazione diretta da Gian Luca Giudici, appena inaugurata in via Aurelia. Si spazia tra danza classica, danza contemporanea, modern contemporary e hip hop, con preparazione professionale ma anche corsi amatoriali serali per adulti. Tra i docenti del Centro, Luciano Cannito e Valentina Ferrari.E per i fan più fortunati, la possibilità di incontrare Giorgio Pasotti, che qui tiene stage di formazione cinematografica. Pole dance e acrobatica aerea sono tra le materie del Lab in via di Vigna Murata: si lavora su forza, resistenza. Per chi vuole muovere i primi passi nello swing, divertendosi, l'appuntamento è da venerdì, al festival e live club in via del Mandrione, e dal 3 luglio anche al festival al Parco Nomentano. Fitness in pista.