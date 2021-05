Ser, esce il nuovo singolo "Sexy Lover" e nasce il genere Darap, tra pop Anni '80 e rap

E' disponibile in digitale “Sexy Lover" il nuovo singolo di Ser che fonde le sonorità della dance e i flow del rap, per un sound che lo stesso artista ha definito “DARAP”!. «“Sexy Lover” è il mio primo inedito del genere Rap/Dance, ho definito questo genere DARAP, di cui mi autoproclamo iniziatore. Io sono il King della DARAP!»

Ser, all’anagrafe Marco Di Lauro, è un rapper nato a Pietrasanta e cresciuto a Massa in Toscana. Ha iniziato a comporre a 16 anni per sfogare, attraverso la scrittura le sue inquietudini, i suoi pensieri, per darsi forza ma anche per dare forza a chi avrebbe ascoltato la sua musica. Nei suoi testi parla di se stesso, del suo vissuto, delle sue lotte, ma anche del suo sogno, quello di fare del rap la sua professione, ispirandosi alla “Old School” del rap italiano e internazionale. Ha deciso di intraprendere lo studio del canto alla scuola di musica PlayTheVoice di Massa con Elena Cirillo, per migliorare la sua tecnica vocale e in un secondo momento ha iniziato un percorso di produzione artistica con la supervisione della stessa Elena, conosciuta come vocalist/violinista di Francesco De Gregori. Sotto la sua guida, Ser ha pubblicato il singolo “Sentimentale e Cinico”, con il quale si è qualificato finalista ad Area Sanremo 2019. Ser ha ricevuto un bel riscontro dalla giuria formata da Petra Magoni, Andy Bluvertigo, Teresa De Sio, Vittorio De Scalzi e Gianni Testa, con la direzione artistica di Massimo Cotto. Nel il singolo successivo “Non Ho Tempo” Elena ha anche composto la melodia del ritornello, suonando il pianoforte e il violino. Il 18 aprile 2020 esce il singolo “Estraggo a Sorte”, la cui copertina è stata curata da Roby il Pettirosso, noto per la capacità di divulgare, attraverso il disegno, la cultura. Di “Estraggo a Sorte”, è stata realizzata anche una versione 8D. Sempre nel 2020 esce “Non Piangere Stanotte” feat. Savage, il singolo in cui Ser per la prima volta sperimenta la fusione del sound tipico della dance anni ’80 con lo stile del rap.

