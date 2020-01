All’ospedale Bambino Gesù Pinocchio non racconta bugie

«Se sei un bambino educato, trasformarsi in un personaggio che dice bugie è complicato», eccolo il Pinocchio Federico Ielapi rispondere alle domande belle e curiose di tanti bambini proprio come lui. Sono ricoverati al Bambino Gesù e ieri hanno visto il film di Matteo Garrone che ha raccontato trucchi e segreti della pellicola. Si tratta del terzo appuntamento di Progetto Cinema, iniziativa promossa dall’Istituto Virgilio rivolta ai pazienti di Onco-Ematologia dell’ospedale. «La storia di Pinocchio -ha aggiunto Garrone - lancia un messaggio importante: è possibile superare le difficoltà della vita con la forza che abbiamo dentro e con l’amore». Un ringraziamento alla dirigente del Virgilio, Rosa Vocaturo, è arrivato dal direttore sanitario Massimiliano Raponi e dallo staff di oncologi che seguono i ragazzi: «Vogliamo che l’ospedale sia anche un luogo dove possiamo fare cose belle, come questa».

