Ballando con le stelle: Simone Di Pasquale lancia la prima Virtual Dancer Academy

Al via la Virtual Dancer Academy, la nuova scuola di danza online di Simone Di Pasquale: sarà una piattaforma dedicata alle lezioni di ballo di tutti i tipi, e parteciperanno i migliori maestri del mondo. Tommaso Balzano, Rocco Grasso e Valeria Genova, ma anche alcuni principali coreografi e maestri «stellati» dell'amata trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai1. Tra gli insegnanti anche Sara Di Vaira, Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Tove Villfor, Ornella Boccafoschi, Daniela Ayala, Maria Ermachkova e ancora Antonio Fini, Maykel Fonts, Stefano Oradei e Giordano Filippo. L'Accademia di Danza Virtuale sarà interamente in streaming e - soprattutto - in diretta: lo storico maestro di Ballando con le stelle torna in pista con l'obiettivo di «essere i primi a creare un’esperienza digitale a 360° per il ballo di coppia». Un'iniziativa, insomma, al passo coi tempi e in linea con le esigenze imposte dalla pandemia da coronavirus.

L'offerta dell'Academy

Nella Virtual Dancer Academy i partecipanti potranno infatti scegliere una vasta selezione di coreografie, che potranno essere visualizzate in qualsiasi momento e dappertutto, grazie a tablet, pc, mobile e Tv. Inoltre si tratta di un'iniziativa aperta praticamente a tutti: professionisti e scuole di ballo, ma anche semplici appassionati e dilettanti. Virtual Dancer Academy sarà disponibile in un'offerta mensile, trimestrale o annuale. E le lezioni potranno svolgersi sia singolarmente, sia in versione classroom. Inoltre, i partecipanti dell'Academy potranno accedere a eventi speciali e compretizioni, oltre ad acquistare abiti pensati apposta per la linea Personal Dancewear. Una linea realizzata dallo stesso Simone Di Pasquale e da Claudia Mazzocco.

