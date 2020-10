Ballando con le stelle, Beppe Fiorello ballerino per una notte. Le anticipazioni della puntata di sabato 31 ottobre

Si prospetta una puntata di "Ballando con le stelle" ricca di spunti quella di sabato 31 ottobre alle 20.35 in onda su Rai1 con Milly Carlucci e Paolo Belli. La serata si aprirà con lo spareggio fra le due coppie finite al ballottaggio la scorsa settimana: Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman contro Vittoria Schisano e Marco De Angelis. Per motivi di salute, Samuel Peron sostituirà Marco De Angelis in coppia con Vittoria Schisano. Ospiti di Milly Carlucci, come «Ballerini per una notte», i protagonisti della fiction Rai «Gli Orologi del Diavolo», Giuseppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo.

La loro prova verrà giudicata durante la diretta e il risultato andrà a migliorare la posizione di una delle coppie in gara. Secondo appuntamento, poi, con il torneo Ballando con te, dedicato alla gente comune con la passione per la danza. Le unità di ballo selezionate in precedenza si sfideranno ma, per osservare il protocollo Covid in vigore, le loro esibizioni saranno registrate in esterna e i rappresentanti saranno collegati via skype. Questa settimana la sfida vedrà protagoniste due unità di ballo provenienti da Liguria e Campania: Naima Academy da Genova e Serena Cirillo da Pompei.

Le sfide verranno giudicate dalla giuria e dal pubblico tramite i social. Durante questa settima puntata si esibiranno le seguenti coppie: Elisa Isoardi - Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini - Maykel Fonts, Tullio Solenghi - Maria Ermachkova, Paolo Conticini - Veera Kinnunen, Daniele Scardina - Anastasia Kuzmina, Costantino della Gherardesca - Sara di Vaira, Gilles Rocca - Lucrezia Lando e la coppia uscita vincitrice dallo spareggio iniziale. Le coppie formate da Barbara Bouchet e Stefano Oradei, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, Lina Sastri e Simone Di Pasquale sono state eliminate nelle puntate precedenti, ma la loro corsa non è ancora finita.

