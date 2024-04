Martedì 16 Aprile 2024, 07:00

Si apre oggi 16 aprile il Festival delle scienze di Roma, all’Auditorium Parco della Musica, con Barbara Gallavotti (nelal foto) che, in un evento per le scuole alle 9,30, ci svela la ricetta “per fabbricare l’Universo” a partire dal suo libro L’infinito dentro di me. “Errori e meraviglie” è il tema di questa edizione, conoltre 150 eventi fino a domenica 21 e 18 partner scientifici e culturali.

Festival delle scienze, ecco tutti gli ospiti

Tra gli ospiti attesi, il fondatore degli Ig Nobel Prize Marc Abrahams, il matematico di Stanford Jo Boaler, il fisico Piero Martin, il biologo Kees Moeliker, il linguista Andrea Moro, lo scrittore Paolo Nori, il filosofo Telmo Pievani, la futurologa Wendy Schultz, le astrofisiche Licia Troisi ed Ersilia Vaudo. Giovedì 18 alle 11 (Teatro Studio Borgna, in streaming sul sito) ci sarà anche un evento organizzato dal Messaggero e da MoltoFuturo: Esplorando il mare delle informazioni, con il commissario Agcom Massimiliano Capitanio, Diego Ciulli di Google Italy, il game designer Fabio Viola, il vicesegretario di Forza Italia Deborah Bergamini, il senatore Pd Filippo Sensi, il Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, il direttore di Open the Box Nicola Bruno.

Moderano il vicedirettore del Messaggero Alvaro Moretti e i giornalisti Andrea Andrei e Costanza Calabrese.

Quest’anno, inoltre, il Festival ospita l’ottava edizione del World Forum for Women in Science (WFWS), conferenza scientifica internazionale che affronta temi legati ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.