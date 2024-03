Diletta Leotta: «Per il matrimonio di giugno non c'è ancora niente di pronto»

Tutto pronto per il matrimonio di giugno? Diletta Leotta sorride e con molta sincerità dice di no. «Non è ancora pronto niente. Ancora non ho scelto niente. Se parli con le future spose quando mancano pochi mesi prima del matrimonio, anche se pensi di aver fatto tutto ti senti di non aver fatto niente». Il punto saldo è il mese di giugno. E forse la Sicilia. Intanto Alessandro Borghese si è prenotato come chef delle nozze.

Non può essere altrimenti. Lo chef Alessandro Borghese, socio di Padel Palace insieme a Diletta Leotta, Gabriele Corsi, Max Giusti e Umberto Chiaramonte, a un anno dall'apertura del centro inaugura il nuovo bistrot Break Time. Un luogo di ritrovo in American Style con un menù fatto per gli sportivi, proprio come il volto del calcio al femminile di Dazn.

E a proposito di calcio e futuro.

Il futuro di Loris Karius in Italia? Magari al Monza: «Non ho tracciato io l’identikit della squadra perfetta per me e Loris ma Alessandro Cattelan. Monza o qualsiasi altra squadra in Italia per me andrebbe bene. Certo io vivo a Milano e quindi diciamo che vicino a Milano a livello di comodità sarebbe l’ideale. Ma al di là di questo gli auguro il meglio per la sua carriera e poi certo io sarei contenta se potesse venire a giocare qui, a vivere qui con noi».

Il 2024 di Diletta Leotta oltre il padel e il calcio sarà fatto ancora del suo fortunato podcast: «Esce la nuova edizione di Mamma dilettante: sono molto contenta, tante mamme che si ritrovano, nell’esperienza che condividiamo». E Diletta come si sente come mamma? «Ancora molto dilettante...».