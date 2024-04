Terni, il torneo interforze di Padel alla squadra dei carabinieri del comando provinciale

TERNI - I carabinieri del comando provinciale si sono aggiudicati il primo "Torneo Interforze di Padel” città di Terni, organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica “Cinque x uno”, che si è svolto sui campi de la Romita Padel Club.

La competizione, la prima interforze organizzata in città, ha visto la partecipazione di 13 squadre che, divise in due gironi, si sono affrontate in incontri al meglio delle tre partite.

La squadra dell’arma ha vinto la finale che si è svolta il 12 aprile, dove si è misurata con l’altra compagine finalista, quella dell’Alcantara, che è stata superata, in rimonta, col punteggio di 2 a 1 dopo un’avvincente sfida fino all’ultimo colpo.

Il colonnello Antonio De Rosa, comandante provinciale di Terni, che ha seguito e sostenuto i propri atleti, ha ricevuto i componenti della squadra di Padel per congratularsi con loro per il brillante risultato ottenuto e, soprattutto, per i valori dello sport di cui sono stati portatori insieme a tutte le altre compagni che hanno preso parte alla competizione.