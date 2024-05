Roma, cimitero Laurentino nel degrado. «Non riusciamo a visitare i nostri cari defunti, l'erba sta toccando il cielo»

Il cimitero Laurentino di Roma è al centro di una controversia che ha scosso la comunità locale e i cittadini che hanno i propri cari sepolti in quel luogo sacro. Le lapidi dei defunti sono quasi completamente nascoste dall'erba alta ormai diventata incontrollabile, trasformando il cimitero in uno stato di degrado assurdo.

I commenti dei residenti della zona: "questa situazione è vergognosa, abbiamo denuncito la questione alle autorità competenti, chiedendo un intervento urgente per ripristinare la dignità del luogo.

Le foto scattate e condivise sui nostri social media hanno suscitato indignazione e incredulità, facendo emergere una situazione di degrado e abbandono che sembra non avere fine. Noi parenti dei defunti che riposano nel cimitero Laurentino non possiamo più accedere alle tombe dei nostri cari, in quanto sono completamente nascoste dall'erba alta e selvaggia."

Continua un signore che ha denunciato la questione: "Le autorità competenti devono intervenire immediatamente per risolvere questa situazione vergognosa e ripristinare la dignità del cimitero Laurentino. Noi cittadini abbiamo il diritto di poter onorare i nostri cari defunti in un luogo sereno e dignitoso, e non dobbiamo essere costretti a guardare impotenti mentre il luogo di sepoltura dei nsotri cari cade nel degrado più assurdo".