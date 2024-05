Corteo di studenti pro Palestina alla Sapienza, petardo e lancio di uova contro il Rettorato

Si è concluso nell'aula T1 sul pratone il corteo degli studenti e delle studentesse che ha percorso i viali dell'università La Sapienza di Roma. Adesso comincerà un'assemblea, il loro «contro senato». Lungo il percorso alcuni ragazzi hanno rovesciato dei cassonetti e, davanti all'ingresso di viale Regina Elena, hanno lanciato le uova e un fumogeno. Gettata anche della vernice rossa davanti agli ingressi del rettorato. «Ciò che fa paura è quello che diciamo, quello che pensiamo. Non è un caso che i manganelli siano entrati quando le nostre rivendicazioni politiche sono diventate particolarmente forti», spiega al microfono Gaia del Coordinamento Collettivi Sapienza. «Alla rettrice non fanno paura gli infiltrati perché non ci sono - aggiunge - queste sono le nostre manifestazioni per chiedere lo stop agli accordi». Gli studenti dicono di non aspettarsi «niente di nuovo dal senato accademico». «Se non la solita solfa - proseguono - ovvero che la rettrice preferisce proteggere gli interessi economici mentre in Palestina la gente muore sotto le bombe».

