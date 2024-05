Roma, operaio resta schiacciato sotto un carico di finestre e perde i sensi. «Urlava dal dolore»

Tragico incidente sul lavoro quello avvenuto stamattina, martedì 14 maggio, verso le 9.20 in Via Paolo Emilio, nel quartiere Prati di Roma. A rischiare la vita è stato un operaio, durante la sostituzione delle finestre per una ristrutturazione di un appartamento sulla medesima via. A provvedere al trasporto e all’installazione era insieme ad un collega. Ma quale è stata la causa dell’infortunio quasi letale? Delle finestre fissate male sul furgone. Uno dei due lavoratori, difatti, mentre stava rimuovendo gli imballaggi per prepararsi alla sostituzione degli infissi, è rimasto incastrato sotto alla pila delle finestre scivolategli interamente addosso.

«Era seduto per terra con le gambe distese e la schiena piegata che urlava dal dolore perché era rimasto schiacciato: intrappolato con un braccio e con le dita sotto alle finestre» questo ha dichiarato una ragazza che ha assistito all’avvenimento, prima di proseguire: «Ancora soffro alla sola immagine dell’uomo, ha anche perso i sensi».

E’ proprio lei, assieme a dei passanti, ad essersi soffermata per aiutarlo.

Dopo aver chiamato l’ambulanza che prontamente è arrivata con un’auto medica, l’uomo è stato portato via per fornirgli l’assistenza necessaria. La strada è rimasta bloccata per circa un quarto d'ora, essendo ferme all’incrocio con Via Paolo Emilio: l’ambulanza, l’ auto medica, e il furgone del trasporto ancora oggi pomeriggio parcheggiato e caricato con le finestre rimanenti sulla via dell’incidente.