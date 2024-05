Celebrity game a Roma, il programma dell'evento e tutti gli ospiti

Il Torneo Scolastico, come l’anno scorso, è dedicato alle scuole medie e superiori di Roma, e quest’anno sarà dedicato a Gaetano Laguardia, il vice-presidente Federale, venuto a mancare ad inizio anno. La partita del Lunedì 28, sarà un'amichevole di basket tradizionale, tra la Nazionale del Parlamento Italiana e la Nazionale del Foro di Roma, composta da magistrati ed avvocati. La partita del 29 maggio, sarà un’amichevole di basket in carrozzina, tra le rappresentative di due squadre laziali di serie A. Il torneo del 30 Maggio, vedrà protagoniste le squadre di basket special del Lazio, che per la prima volta giocheranno a basket 3x3 con le squadre composte da 4 persone: 2 ragazzi special + 2 Tudor. Il torneo del 31 Maggio, sarà dedicato alle società di pallacanestro del Lazio. Il Torneo di mini basket del primo Giugno verrà sfidarsi 4 società di Roma. La partita finale sarà una partita di basket tradizionale tra personaggi pubblici.

Per l’Half-Time della partita tra gli artisti, è previsto una coreografia di ballerini di hip hop internazionali, in collaborazione con il Futuro festival. Per l’Half-Time della partita Nazionale Parlamento vs Foro Romano ci sarà un’esibizione di basket dell’associazione Basket4U.