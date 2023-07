Major Premier Padel, il programma di martedì 11 luglio

Se n'è andata la prima giornata del BNL Major Premier Padel al Foro Italico. E ovviamente per gli atleti non è stato semplice gestire le forze in una delle giornate più calde dell'anno. Purtoppo le temperature saranno alte anche nei prossimi giorni, ma in ogni caso lo spettacolo non è davvero mancato. Sono stati davvero tanti i colpi spettacolari visti in questo lunedì, e domani la situazione sarà identica. Nella prima giornata del torneo romano bene gli italiani Cattaneo e Di Giovanni, gli unici andati avanti. Ma andiamo a vedere adesso il programma di domani, martedì 11 luglio.

CAMPO CENTRALE

Ore 9: Dominguez-Cepero - Sanchez-Capa

A seguire: Trella-Momha - Casali-Bautista

Non prima delle 18: Goneada-Quesada - Campagnalo-Garrido

A seguire: Marchetti-Pappacena - Vidiella-Fortun

A seguire: Cassetta-Cremona - Fernandez-Cardona

PIETRANGELI

Ore 9: Armans-Vallejo - Sanchez-De La Fuente

A seguire: Iriart-Cabeza - Valdes-Sanchez

Non prima delle 16: Arrabuena-Pujals - Baldi-Tommasi

A seguire: Arroyo-Rubio - Ayats-Guerreiro

A seguire: Sainz-Niento - Sans-Zapata

A seguire: Stellato-Susarello - Exposito-Vano

CAMPO 7

Ore 9: De Villa-Ustero - Dominguez-Parra

A seguire: Alondo-Pascual - Borrero-Sharifova

Non prima delle 16: Fasso-Camacho - Martinez-Navarro

A seguire: Paredes-Velasco -Fructuoso-Perez

A seguire: Semmler-Lijo - Tison-Mena

A seguire: Icardo-Alba - Guetierrez-Hernandez



CAMPO 10

Ore 9: Ortiz-Soto - Caparros-Godallier

A seguire: Patiniotis-Chamero - Matinez-Ruiz

Non prima delle 16: Ramirez-Scatena - Munoz-Ramirez

A seguire: Moyano-Gil - Gil-Sager

A seguire: Fernandez-Gonzalez Moro - Rodero-Salazar

A seguire: Vilela-Ligotti - Fuentes-Abajo

PIETRANGELI 2

Non prima delle 16: Alarda-Ribeiro - Koek-Weterings

A seguire: Pardo-Ramos - Castillon-Vivancos

A seguire: Sanchez-Silva - Niogueira-Saez