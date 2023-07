Major Premier Padel, il programma di oggi: in campo tutti i numeri uno sia al maschile sia al femminile

In campo tutti i numeri uno sia al maschile che al femminile. Sì, al Foro Italico si comincia a fare sul serio davvero e oggi scenderanno in campo tutti i migliori. Ieri si è chiuso a tarda serata, ma molto tarda, viste le diverse partite in programma. E quindi non c'è davvero un attimo di respiro, visto che questa mattina si riparte subito. Una giornata particolare quella capitolina, che abbraccierà tutti i migliori del circuito. Sarà un mercoledì intenso. Poi domani si comincerà con gli ottavi. Ma andiamo a vedere le partite in programma oggi, mercoledì 12 luglio.

CAMPO CENTRALE

Ore 9: Castillon-Vivancos - Triay-Ortega

A seguire: Diestro-Leal - Stupaczuk-Di Nenno

Non prima delle 18: Coello-Tapia - Bautista-Diaz Martinez

A seguire: Sanchez-Joemaria - De Villa-Prieto

A seguire: Lebron-Galan - Cassetta-Huerta

A seguire: Orsi-Llaguno - Batista-Casali

PIETRANGELI

Ore 9: Lamperti-Perino - Gonzalez-Gutierrez

A seguire: Pujals-Arrabbuarena - Collombon-Iglesias

Non prima delle 16: Velasco-Canovas - Brea-Gonzalez

A seguire: Di Giovanni-Cattaneo - Chingotto-Navarro

A seguire: Gonzalez-Luque - Yanguas-Belastein



PIETRANGELI 2

Ore 9:30: Caparros-Maldonado - Lobo-Ortiz

Non prima delle 16: Navarro-Espana - Alonso-Dominguez

A seguire: Sussarella-Stellato-Virseda-Jensen

CAMPO 7

Ore 9:30: Bergamini-Ruiz - Duran-Delgado

Non prima delle 17: Marmoleo-Chozas - Hernandenz-Garrido

CAMPO 8

Ore 9:30: Martinez-Ruiz - Sanchez-Capra

Non prima delle 16: Silingo-Lima - Amaya-Amaya

A seguire: Del Castillo-Benitez - Alonso-Esbri