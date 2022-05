Major Premier Padel, Sinicropi e Cattaneo esultano: sono al secondo turno

Ci sarà un po' d'Italia nel secondo turno del Major Premier Padel: Lorenzo Sinicropi e Daniele Cattaneo possono festeggiare la super prestazione (6-2, 6-4) al Foro Italico contro... un connazionale, Giulio Lovascio, che oggi gareggiava in coppia con il muscolosissimo Salvador Oria. Sinicropi e Cattaneno non sono una sopresa, per gli appassionati di questo sport, visto che a novembre furono i primi azzurri capaci di imporsi (a Torino) in una tappa del Cupra FIP Tour. Il primo set è quasi un monologo per il binomio italiano, molto mobili sulle gambe e anche divertenti a vedersi, tra recuperi fuori dal campo e smorzate raffinate. Nella seconda frazione Lovascio e Oria premono sull'acceleratore, arrivando persino a essere in vantaggio 4-3. Il blackout finale, però, li condanna: al secondo turno passano Riccardo e Daniele.

Daniele e un passato da cestista

Il rapporto tra i due è molto solido, come ha raccontato in passato Sinicropi: "Daniele è un buon giocatore e un amico, insieme possiamo raggiungere buonissimi risultati". L'atleta di riferimento per Riccardo è il funambolico Martin Di Nenno: "Per come si muove in campo, per come si difende, senza contare che è fortissimo a livello mentale". Daniele è un tipo duttile: ha giocato in passato a basket in Repubblica Ceca, poi si è convertito al tennis fino a diventare un istruttore... in Cina: "Il primo amore è stata la pallacanestro, ma dopo otto anni ho provato a diventare un tennista, giocando qualche Future. Poi dopo sei mesi di esperienza da coach a Guangzhou sono tornato in Italia, e a quel punto ho conosciuto il padel". Per Sinicropi e Cattaneo il difficile viene ora, visto che domani affronteranno due fenomeni della racchetta come l'argentino Franco Stupaczuk e il brasiliano Pablo Lima, veterano classe 1986 che negli anni scorsi ha dato anche spettacolo in Italia con la maglia del Circolo Canottieri Aniene.

Credits foto: Adelchi Fioriti FIT