Eriksson: «Ho un cancro terminale, mi resta un anno di vita», il dramma dell'ex allenatore della Lazio

Sven-Göran Eriksson, ex allenatore della Lazio ed ex ct dell'inghilterra, ha rivelato di avere un cancro terminale, confessando: «Potrei avere meno di un anno di vita». Un anno fa l'ex allenatore, 75 anni, lasciò il calcio per problemi di salute, comunicando ufficialmente di dover interrompere la sua collaborazione con il Karlstad, club svedese di terza serie. E ora dice: «Devo lottare il più a lungo possibile. Tutti capiscono che ho una malattia, tutti sanno che ho il cancro. Ma devo lottare finché posso».