Sven-Göran Eriksson riceve il video messaggio della Lazio dello scudetto del 2000 dalle Iene (e si mangia una carbonara)

Hanno attraversato l'Europa con un videomessaggio da brividi. Sven-Göran Eriksson, quando ha sentito suonare il campanello di casa, non pensava che dall'altra parte della porta ci fossero le Iene, storica trasmissione di Mediaset, in visita dall'Italia. Gli inviati del programma di Italia Uno sono andati a far visita all'allenatore svedese in seguito alla toccante confessione che ha emozionato il mondo dello sport, quelle sulla sua condizione di salute. Eriksson, nei giorni scorsi, aveva infatti detto di essere malato: «Tutti vedono che ho una malattia che non fa bene, e tutti suppongono che sia un cancro, e lo è. Ma devo combatterla il più a lungo possibile. So che nel migliore dei casi ho circa un anno, nel peggiore dei casi anche meno». In poche ore sono arrivati migliaia di messaggi di incoraggiamento per l'allenatore che vinse lo scudetto con la Lazio nel 2000. E proprio quella Lazio, grazie alle Iene, ha voluto mandare un messaggio al condottiero di quella straordinaria impresa sportiva. Guidati dall'autrice Alessandra Frigo, le Iene hanno raccolto i video messaggi di alcuni dei giocatori, e non solo, che in quell'anno riuscirono a centrare un'impresa indimenticabile. Sono stati loro, stavolta, a incoraggiare il loro allenatore per una sfida molto più importante.

