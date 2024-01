Eriksson e il cancro terminale: «Non mi piango addosso, voglio vivere una vita normale finché sarà possibile»

Sven Goran Eriksson non si arrende. Giustamente. Il tecnico svedese vuole vivere una «vita normale» nonostante abbia ricevuto una diagnosi terrbile: un cancro terminale. L'allenatore, 75 anni, è stato informato dai medici di avere un cancro al pancreas e, sebbene esistano trattamenti per rallentarne la progressione e aiutare a gestire i sintomi, non esiste una cura vera. Gli resta circa un anno di vita.

Eriksson e il tumore, cosa ha detto

Parlando a Good Morning Britain di ITV, Eriksson ha rivelato lo choc suo e della sua famiglia quando un giorno è svenuto: a quel punto gli è stato detto che aveva avuto quattro mini ictus e poi gli è stata diagnosticata una malattia terminale.

«È venuto tutto dal nulla, uno shock per me, i bambini e tutta la famiglia.

«Non posso correre una maratona ma posso andare in palestra, posso fare esercizio come ho sempre fatto, posso ricevere visite qui in casa. Voglio vivere normalmente. Lo scopo per il resto della mia vita è svegliarmi la mattina e sentirmi bene e per gran parte della mattina mi sento bene, non va bene ma è il meglio che possa fare. Non mi lamento, ma mi rifiuto di sedermi a piangere». Quando gli è stato chiesto come intendeva riempire le sue giornate, Eriksson ha risposto: trascorrendo del tempo con «gli amici» e sperando di andare in Inghilterra per vedere l'Inghilterra affrontare il Brasile in un'amichevole a marzo.

Sven Goran ha rivelato di aver sempre desiderato di allenare il Liverpool FC, dopo essere stato un tifoso del club per tutta la vita. «Accetterei di fare il mister del Liverpool ovviamente! Questo è sempre stato il mio sogno, ma come un sogno, non mi lamento, ho avuto molte buone squadre di calcio, nazionali e club, quindi sono felice».