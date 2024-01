Sven-Goran Eriksson riappare in pubblico al gala dello sport in Svezia

Mercoledì 24 Gennaio 2024, 07:40

Sven-Goran Eriksson è stato accolto trionfalmente durante il gala dello sport in Svezia, poche settimane dopo aver rivelato di avere un cancro. L'ex allenatore della nazionale di calcio dell'Inghilterra è stato elogiato come un'ispirazione durante l'evento a Stoccolma. A meno di due settimane dall'annuncio della sua malattia, Eriksson è apparso sorridente. Invitato sul palco al Gala dello Sport 2024, si è rivolto al pubblico prima di consegnare il trofeo Leader dell'Anno. Eriksson, accompagnato dalla sua compagna panamense Yaniseth Alcides, è stato lodato per il suo contributo innovativo al calcio svedese.