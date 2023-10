Raz Degan a Verissimo, il dramma per la guerra in Medio Oriente: il racconto dell'infanzia in un kibbutz in Israele, le sue origini, la carriera e la vita privata

Raz Degan sarà tra gli ospiti di oggi a Verissimo, il rotocalco televisivo in onda su Canale 5 dalle 16.30. Parlando con la conduttrice Silvia Toffanin, Raz parlerà della difficile situazione del suo Paese d'origine, Israele. L'attore è infatti cresciuto in un kibbutz in Israele, dove continua a vivere suo padre.

Conosciamo allora meglio Raz Degan, l'attore ed ex modello diventato celebre per la partecipazione ad alcuni reality e per le sue vicende sentimentali.