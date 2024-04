Belve, stasera il più atteso è Fedez: lacrime dalla Fagnani, dalla crisi con la Ferragni alla smentita sui flirt. Ci saranno anche Borghi e Cipriani

Torna per il secondo appuntamento su Rai2, stasera in tv (martedì 9 aprile) alle 21.30 Belve. Francesca Fagnani pronta con i suoi artigli ad attaccare altri 3 ospiti delllo spettacolo. Il più atteso è Fedez, di cui ancora non è uscito alcuno spiler. Ma oltre a lui anche Alessandro Borghi e Francesca Cipriani. Scopriamo dunque le anticipazioni.

Francesca Cipriani a Belve: «Mi sono rifatta perché da adolescente mi bullizzavano»

Belve, stasera in tv la verità di Fedez

Sui social non si parla di altro: cosà dirà Fedez nell'intervista a Belve? «Non aspetto altro che Fedez a Belve», sono tantissimi i messaggi degli utenti. Il caso Balocco, la separazione da Chiara Ferragni, la curiosità è tanta. Nessuno spoiler dalla trasmissione che ci ha abituato a lanci social delle interviste. Ma a quanto ha detto, giorni fa Adnkronos, il rapper si sarebbe commosso. Fedez avrebbe parlato della crisi della relazione con la moglie e dell'amore per i figli Leo e Vittoria.

Francesca Cipriani macchietta

«Ho subito un bullismo accanito, volevo morire. Mi hanno fatto sentire una nullità. Dopo ne paghi le conseguenze, perché le cicatrici te le porti e fai vari errori», una confessione toccante quella di Francesca Cipriani che dice di essere stata bullizzata da bambina. Cipriani regala, però anche momenti esilaranti e uscite cult: come quando sbaglia proverbi e modi di dire, scambiando l'imperatore Cesare con «un macellaio qualunque» o confonde Hermann Hesse con Hermes. E smentisce di aver mai ricevuto uno stipendio da Berlusconi.

Alessandro Borghi, Supersex

Alessandro Borghi, reduce dal successo della serie "Supersex" ispirata alla vita del pornodivo Rocco Siffredi, non si risparmia e in un divertito botta e risposta con Francesca Fagnani parla del suo rapporto col sesso: «Sì, mi piace, sono ossessionato». E quando la conduttrice chiede quante volte al giorno ci pensa, l'attore risponde: «Ogni 6 pensieri, uno è dedicato al sesso». «Ma almeno uno all'ora quindi?», ribatte Fagnani, e lui: «Sì 100%, e in tutte le sue forme, diciamo». E sull'amore tra uomini? «No, ma secondo me qualcosa che ci è andato molto vicino. L'affetto e l'amore che provo per alcuni miei amici è una cosa che arriva all'innamoramento. Poi non so, non siamo mai andati a letto, però mai dire mai, che ne so».