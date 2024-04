Russia attacca la Polonia se schiera le armi nucleari? Dove può colpire, i punti deboli di Varsavia

Armi nucleari in Polonia? La Russia è pronta a colpirle. In un'ipotesi, ovviamente, che scatenerebbe una guerra mondiale. La terza. Perché Varsavia è una Paese della Nato. E in quel caso si attiverebbe l'articolo 5 dell'Alleanza, che prevede l'intervento degli Stati che ne fanno parte in difesa di quello attaccato. Mosca, però, dopo che il presidente polacco Andrzej Duda ha detto che il suo Paese è pronto ad accogliere testate nucleari, ha risposto. «Diventeranno un obiettivo militare per la Russia se dispiegate permanentemente - ha detto alla Tass il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov -. In prima linea nei piani delle nostre forze armate». Ma dove saranno e quali sono i punti deboli della Polonia?

