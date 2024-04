Le Iene, gli ospiti di stasera (martedì 9 aprile): Sinner ci ripensa e gioca a ping pong con Stefano Corti. Le anticipazioni

Tutto pronto per una nuova puntata de Le Iene in onda stasera in tv, martedì 9 aprile, su Italia 1 alle 21.30. Scopriamo tutte le anticipazioni e i servizi in onda questa sera. Al timone de Le Iene tornano Veronica Gentile con Max Angioni. Saranno loro a lanciare i servizi e a interagire con i personaggi presenti in studio. E tra gli ospiti, nonostante i rumors contrastanti degli ultimi giorni, c'è proprio lui: Jannik Sinner. Ma non solo.

Belve, stasera il più atteso è Fedez: lacrime dalla Fagnani, dalla crisi con la Ferragni alla smentita sui flirt. Ci saranno anche Borghi e Cipriani

Le Iene, Sinner cede a Corti: gli ospiti

Il tennista azzurro, numero due al mondo, ha accettato la sfida de Le Iene, la trasmissione di Italia Uno. Così Sinner, che in questo 2024 ha vinto tre tornei su quattro (Australian Open, Atp di Rotterdam, Masters 1000 di Miami, perdendo soltanto la semifinale a Indian Wells), ha affrontato in una gara di ping pong l’inviato Stefano Corti.

Isola dei Famosi 2024, le pagelle: Luxuria bene così (8), Elenoire dea (9), Pietro personaggio (3), Bruganelli all'angolo (5), la Contessa già serie tv (7)

Ospiti della puntata saranno Tananai, in testa alle airplay radiofoniche col brano Veleno, e Michela Giraud, che presenterà il suo primo Flaminia, in uscita giovedì 10 aprile.