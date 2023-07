Myrta Merlino: i tre figli (Caterina, Pietro e Giulio), l'ex marito e il matrimonio con Tardelli

Myrta Merlino è una giornalista professionista. Nel 2015, dopo aver pubblicato tre libri, pubblica con Rizzoli “Madri. Perché saranno loro a cambiare il Paese“, una raccolta di storie di mamme famose e non; È stata autrice di un dizionario dei termini comunitari, distribuito in 250.000 copie con i quotidiani Il Mattino e La Gazzetta del Mezzogiorno; Nel 2015 è stata coinvolta per aver commesso un abuso edilizio nella sua Villa di Cala Grande sull’Argentario, tant’è che la giornalista è stata processata. La vicenda si è conclusa nel gennaio 2017 con un non luogo a procedere: i reati sono stati derubricati per «sopraggiunta compatibilità paesaggistica». Anche Myrta Merlino rientra tra i personaggi imitati, nel suo caso è imitata da Barbara Foria

Barbara D'Urso non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset annuncia il divorzio. Al suo posto arriva Myrta Merlino?