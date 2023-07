Barbara D'Urso non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset annuncia il divorzio. Al suo posto arriva Myrta Merlino

Barbara D'Urso non sarà più la condutrice di Pomeriggio 5 su Canale 5. Le voci di separazione, che si susseguivano da tempo, sono state rese note ufficlamente da Mediaset che ha diffuso una nota per annunciare il divorzio ufficiale. La showgirl ha un contratto fino a dicembre 2023. E dopo cosa succederà?

L'azienda di proprietà dei Berlusconi ha ringraziato la d'Urso «per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete», così recita la nota formale. «Canale 5 e Barbara d'Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali», conclude la stessa nota dell'emittente.

Barbara D'Urso, al suo posto arriva Myrta Merlino

Barbara aveva terminato la stagione televisiva con ascolti molto positivi per il talk show pomeridiano e aveva salutato i telespettatori nell'ultima puntata in maniera abbastanza criptica: «Per voi amiche mie, per voi amici miei che mi seguite sempre, da sempre e per sempre, ci vediamo, ovviamente, a settembre». Nessun riferimento, quindi, a Canale 5 ed infatti Mediaset ha deciso di non confermarla. Chi adesso al suo posto?

Anche qui si fa il nome di una conduttrice per cui già da tempo si ventilava il trasloco a Mediaset, cioè Myrta Merlino, la anchorwoman dell'informazione mattutina di La7.

E infatti, anche lei oggi ha salutato il pubblico dell'Aria che tira.

È il sito di Davide Maggio che annuncia in anteprima l'arrivo di Merlino a Mediaset. «Si continuerà a giocare in terra partenopea», scrive il sito entrando nei dettagli: sarebbe infatti in dirittura d’arrivo la firma del contratto di Myrta Merlino alla guida del pomeriggio di Canale 5.

Valzer vorticoso di poltrone in Rai

Insomma c'è grande vivacità sul pianeta tv. Non solo la Rai sta suonando e ballando un vorticoso valzer di poltrone che sta rimescolando palinsensti e volti. Anche Mediaset ha deciso di cambiare e rinnovare un programma molto consolidato. E molto seguito.