Myrta Merlino, Mediaset cambia il regista di Pomeriggio 5 dopo una sola puntata: Ermanno Corbella era un fedelissimo della conduttrice

Colpo di scena a Pomeriggio 5. Dopo una sola puntata, il regista Ermanno Corbella è stato sostituito. La notizia è stata anticipata dal sito specializzato di Davide Maggio e poi confermata all'AdnKronos da ambienti Mediaset. Ma cosa è successo? Pare che lo stile registico di Corbella, che Myrta Merlino aveva portato con sé da La7, non sia piaciuto ai dirigenti Mediaset. E così il fedelissimo della nuova conduttrice di Pomeriggio 5 è stato fatto fuori dopo una sola puntata. Al posto di Corbella arriva Franco Bianca, che ha al suo attivo la regia di molti programmi Mediaset, da "Il gioco del 9" a "Stasera Italia".

Myrta Merlino, polemica per lo studio di Pomeriggio 5: gobbo di carta e telecamera in vista. Critiche sui social

Pomeriggio 5, perché il regista è stato sostituito?

Dopo la prima puntata, in effetti, numerosi utenti social avevano segnalato alcune sbavature nella trasmissione. Il gobbo di carta, le telecamere in bella vista e gli ospiti seduti di spalle sono alcuni dei dettagli del nuovo Pomeriggio 5 che non sono piaciuti agli attenti telespettatori.

E che, verosimilmente, non sono andati giù nemmeno ai vertici Mediaset.

Ermanno Corbella fedelissimo di Myrta Merlino

Corbella, dal canto suo, aveva lavorato per anni al fianco di Myrta Merlino a "L'aria che tira" su La7 . Ed era stata la stessa conduttrice a volerlo con sé anche nella nuova esperienza a Mediaset. In un post di qualche tempo fa, Myrta, dopo averlo definito «il vero martire de L’Aria che Tira», scriveva: «Meno male che c’è lui, senza sarei persa!».