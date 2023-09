Pomeriggio 5 le “pagelle”, flop e top della prima puntata: dai look ai sensazionalismi, le differenze e le (tante) similitudini tra Myrta Merlino e Barbara D'Urso

Il nuovo Pomeriggio 5 non convince tutti. In effetti la sfida di Pier Silvio Berlusconi di rivoluzionare un format che era in piedi da 15 anni è apparsa da subito un po' azzardata e difficile da attuare in così poco tempo. Era il 5 luglio, esattamente due fa, quando sono stati resi noti i palinsesti Mediaset per la stagione 2023-2024 e tante forse troppe le novità. Prima tra tutte uno stravolgimento del talk show di Canale 5 a partire dalla conduttrice. Barbara D'urso è stata “messa alla porta” e al suo posto è arrivata Myrta Merlino, volto di La7. Tra polemiche e frecciatine social ieri è andata in onda la prima puntata di Pomeriggio 5 e l'esperimento per ora non sembra riuscito, ma c'è tempo per cambiare idea.