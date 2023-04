Luca Onestini, età, fidanzata e carriera. Chi è l'ex di Soleil Sorge ospite da Federica Panicucci alla trasmissione «Back to School»

Back to school torna stasera in tv, mercoledì 12 aprile. Dopo il successo della scorsa settimana, è tutto pronto per la seconda puntata del programma in cui 30 super big della tv, della musica e dello sport, tornano sui banchi di scuola per rifare l’esame di quinta elementare. Alla conduzione Federica Panicucci, che prende il posto di Nicola Savino, e affiancata da Gianluca Fubelli, meglio conosciuto come Scintilla che veste i panni dell’indisciplinato capoclasse. Ad aiutare gli allievi nello studio ci saranno i Maestrini, cioè 13 bambini dai 7 agli 11 anni che, lezione dopo lezione, cercheranno di preparare al meglio la classe sulle materie assegnate, che sono oggetto d’esame. Chi saranno i protagonisti di questa puntata?

Ricky Tognazzi chi è? Età, ex moglie, figli, l'amore (e il sesso) con Simona Izzo, il fratello norvegese (scoperto dai giornali): l'attore a Back to School

Back to School, stasera in tv la seconda puntata: gli ospiti

Stasera i Ripetenti saranno: Carmen Di Pietro, Raffaella Fico, Aldo Montano, Luca Onestini e Ricky Tognazzi. E, come rimandata, ci sarà Soleil Sorge, che la scorsa settimana non è riuscita a superare l’esame.