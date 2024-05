Strage di Casteldaccia, cosa sappiamo? L'indagine sulla Quadrifoglio Group, gli operai sotto inquadrati e l'assenza di maschere

Un'altra tragedia sul lavoro. La strage a Casteldaccia, nel palermitano, è solo l'ultima di una serie di incidenti mortali che mettono in luce le problematiche sulla sicurezza di molti operai. Le cinque vittime sarebbero decedute per le esalazioni di gas tossici nella vasca con acque reflue in cui sono scesi per conto dell’Azienda municipale acquedotti (Amap) di Palermo per dei lavori di manutenzione davanti alla casa vinicola Corvo di Salaparuta. Erano tutti operai della ditta Quadrifoglio di Partinico (Palermo), ditta che ora è sotto la lente degli investigatori. Cosa sappiamo della strage? Che tipo di lavori stavano facendo gli operai?