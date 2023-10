Israele, gli Stati Uniti e il rischio escalation: «Pronti per ogni eventualità». Dalle portaerei ai marines, la strategia degli Usa

Si muove su un percorso molto accidentato il presidente Usa Joe Biden che domani visiterà Israele. Anche lui proverà ad aprire un passaggio sicuro per i profughi a Gaza che rimane sigillata con 2,4 milioni di persone bloccate dentro la Striscia, alla metà dei quali è stato chiesto di spostarsi a Sud mentre il territorio viene bombardato e privato di acqua, luce, cibo, carburante e servizi igienico-sanitari. Per il New York Times la visita di Biden ha anche un'altra missione cruciale: ritardare di almeno 24 ore l'operazione di terra pianificata dallo Stato ebraico nella Striscia.

È crisi umanitaria: si contano un milione di sfollati, oltre 2.800 morti, 10.850 feriti e un numero imprecisato di persone ancora sotto le macerie. Biden ha avvertito Tel Aviv: «L'occupazione di Gaza da parte di Israele sarebbe un grosso errore». Gli Stati Uniti chiedono di allentare le tensioni ma allo stesso tempo si preparano al peggio, cioè alla guerra al fianco di Israele con 2.000 soldati selezionati e pronti a partire, due portaerei già schierate nel Mediterraneo, caccia F-15 Strike Eagle, anche questi già inviati. Nel frattempo è arrivato in Medio Oriente anche l'ufficiale americano più alto in grado nella supervisione delle forze Usa in quell'area: il generale Michael 'Erik' Kurilla.

