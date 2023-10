La portaerei Eisenhower in rotta verso Israele: perché gli Usa stanziano i loro mezzi nel Mediterraneo?

Sabato 14 ottobre il segretario alla Difesa statunitense Austin Lloyd ha annunciato la portaerei "USS Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group" a propulsione nucleare è stata indirizzata nel Mediterraneo orientale, diretta verso il conflitto in corso tra Israele e l’organizzazione militante Hamas.

Ma se - come ha dichiarato John Kirby del Consiglio di sicurezza nazionale - «non c’è alcuna intenzione o piano di inviare truppe americane sul terreno in Israele», qual è il motivo per cui gli Stati Uniti dispiegano le proprie portaerei nei pressi del conflitto Israele -Hamas?

Gaza, 600mila persone in fuga. Israele: per ora non c'è il cessate il fuoco. Aperto il valico di Rafah