Gli Stati Uniti hanno dislocato aerei da combattimento F-15 Strike Eagle in Medio Oriente per rafforzare la sicurezza nella regione sconvolta da una settimana di guerra scatenata dagli attacchi di Hamas a Israele. Cosa comporta questo dispiegamento e come cambia lo scenario bellico in corso.

