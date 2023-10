La portaerei Gerald R. Ford, i caccia F35 e F15, le munizioni (ma niente truppe di terra): così gli Stati Uniti sfidano Hamas

Il Pentagono sta «aumentando drasticamente» il suo sostegno militare a Israele dopo l'attacco di Hamas che ha provocato 900 morti e decine di ostaggi, tra i quali diversi cittadini americani. «Noi rimaniamo in costante, continuo contatto con la nostra controparte in Israele per determinare e quindi rispondere alle loro richieste più urgenti», ha detto un funzionario della Difesa, spiegando che queste comprendono «munizioni di vario tipo e altro equipaggiamento».