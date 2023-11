Grande Fratello, Angelica eliminata: nove nominati, quando entra Greta e quando andrà in onda il reality

Grande Fratello, la ventiduesima puntata è terminata da qualche ora e i telespettatori brindano. Il cin cin è alla fine della trasmissione che nonostante le stia tentando tutte per appassionare non ci riesce ma anche all'eliminata della serata. Ad abbandonare la casa di Cinecittà è Angelica Baraldi. La 26enne è stata la meno votata dal pubblico e ha perso al televoto contro altri due concorrenti, Roy Chin e Vittorio Menozzi, risultando la meno preferita. Vittorio ha ottenuto il 55% dei like, Rosy il 23 e Angelica il 22.