Cristina Seymandi e Massimo Segre, via alla battaglia legale: lo scontro tra i promessi sposi finisce in tribunale

La storia tra Massimo Segre e Cristina Seymandi finirà - come prevedibile - in tribunale. La collaboratrice dell'ex sindaca Appendino, passata poi con Paolo Damilano, lo aveva annunciato nelle varie interviste dei giorni scorsi. Quella vicenda del tradimento spiattellato davanti agli invitati alla festa che preannunciava le nozze non poteva che avere questo finale. Si sarebbero dovuto sposare a ottobre a Torino, ma quel discorso poi diventato virale in cui Massimo Segre accusava la futura moglie di tradimento, ha dato alla storia un esito completamente diverso.