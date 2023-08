Festa per annunciare il matrimonio, poi il discorso: «Mi hai tradito, ora sei libera». Ospiti senza parole

«Madamina il catalogo è questo». Ma in questo caso non si tratta delle conquiste del Don Giovanni. In un’inversione di ruoli, a elencare i tradimenti subiti da quella che doveva essere la sua futura moglie, è stato Massimo Segre, finanziere e banchiere di grande fama vicino a Carlo De Benedetti. Lei è Cristina Seymandi, quarantenne di bellezza spigliata e biondocrinita, collaboratrice dell’ex sindaco Appendino che traslocò in lesta giravolta alla corte di Damilano, il candidato sindaco scelto da Salvini poi sconfitto alle elezioni. Un annuncio fatto davanti a 150 invitati, che dalla festa di fidanzamento in vista del matrimonio in autunno, si sono visti trasportare in una rottura a dir poco teatrale. È una di quelle storie di gossip sabaudo, lontana però anni luce dalla tipica riservatezza torinese.

Sullo sfondo una prestigiosa villa vista Mole Antonelliana.

Massimo e Cristina facevano coppia fissa dal 2020, e insieme a fine luglio hanno appunto dato una gran festa nel giardino di casa sulle colline di Torino per annunciare agli amici il loro prossimo matrimonio, con tanto di partecipazioni già stampate dopo che altre due volte, anche per la pandemia, annuncio e festa erano stati rinviati. Serata con buon cibo, musica e balli. Solo alla fine la coppia è salita sul palco a fianco del dj per saluti e annunci. Ha iniziato Cristina, con i ringraziamenti a chi l’aveva aiutata ad organizzare la serata. Poi ha preso la parola il maritando. Gelando invitati e soprattutto promessa sposa. Senza mai un fremito nella voce, e leggendo un po’ scolasticamente un testo, Segre ha dato annuncio della fine immediata («da questa sera») della convivenza, chiudendo proprio con quel «vai dal tuo avvocato», riferimento al presunto amante. «Ti farò il più grande dei regali. Il dono che ti faccio è la libertà. Non ti sposo».

PRECEDENTI

Il misterioso avvocato non sarebbe però l’unico terzo incomodo in appena tre anni, secondo il promesso sposo che si è scoperto come da lui detto «cornuto»: prima del legale ci sarebbe stato un imprenditore. La vendetta di Segre, anticipata da Dagospia, è stata terribile. Gli invitati narrano che mentre lui parlava di fronte alla folla sono state mostrate immagini di Cristina con gli amanti citati. Ma il suo tono è stato sempre quello di un uomo tranquillo, gentile: «Ti dono la libertà», le ha detto in pubblico, libertà perfino di andare in vacanza con il misterioso avvocato: «È tutto già pagato». L’intero discorso è stato filmato dagli ospiti, e ieri è stato reso pubblico da un noto sito torinese, “Lo Spiffero”. Narrano ancora le cronache che la futura sposa sarebbe quasi svenuta, mentre lui si sarebbe ritirato nelle sue stanze in rigoroso silenzio, subito dopo aver chiuso il suo discorso specificando che non era tanto fiero di «far la figura del cornuto».