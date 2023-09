Max Pezzali, stasera (giovedì 7 settembre) il concerto al Circo Massimo: su Canale 5 «Circo Max»

Sarà «una notte di hit» quella di stasera, giovedì 7 settembre 2023. In occasione dei suoi trent'anni di carriera, su Canale 5 andrà in onda il concerto di Max Pezzali, tenutosi lo scorso 2 settembre al Circo Massimo di Roma. Un grande appuntamento per tutti coloro che non sono riusciti a partecipare dal vivo al grande concerto.