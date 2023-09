Ballando con le stelle, nel cast anche Sara Croce (ex Bonas di Avanti un altro): «Niente preparazione, ma scorte di energia solare». Chi è la modella

Si aggiunge una nuova concorrente al cast di Ballando con le Stelle. Dopo Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Paola Perego, Antonio Caprarica, spunta il nome di Sara Croce, ex Bonas di Avanti un altro. Nell'attesa di vedere la prima puntata dello show prevista per il 21 ottobre, scopriamo qualcosa in più della nuova arrivata.