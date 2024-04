Antonio Scurati, Meloni: «Pubblico io il testo». Polemiche sul monologo sul 25 aprile cancellato. La Rai: «Non è censura». Cosa è successo

L'annullamento della presenza in tv di Antonio Scurati apre un nuovo caso in Rai. Lo scrittore sarebbe dovuto essere ospite questa sera su Rai3, nella puntata di "CheSara" per proporre un monologo sul 25 aprile.

Scurati e il monologo cancellato

Ma come annunciato dalla conduttrice del programma, Serena Bortone, con un post su Instagram, «il contratto di Scurati è stato annullato». Quindi niente partecipazione. E mentre da più parti - politiche e non - si levano le critiche alla scelta, la Rai cerca di fare chiarezza con le parole del direttore dell'Approfondimento Rai, Paolo Corsini, che assicura: «Nessuna censura».

L'intervento di Giorgia Meloni

E alla fine interviene il presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «In un'Italia piena di problemi, anche oggi la sinistra sta montando un caso. Stavolta è per una presunta censura a un monologo di Scurati per celebrare il 25 Aprile. La sinistra grida al regime, la Rai risponde di essersi semplicemente rifiutata di pagare 1800 euro (lo stipendio mensile di molti dipendenti) per un minuto di monologo. Non so quale sia la verità, ma pubblico tranquillamente io il testo del monologo (che spero di non dover pagare)», scrive su Facebook allegando il testo dello scrittore.