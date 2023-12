Alfonso Signorini, dalla carriera come insegnante al successo del Grande Fratello: chi è il giornalista e conduttore ospite a Verissimo

È sabato e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Tra interviste di coppia, rivelazioni inedite e confessioni inaspettate, moltissimi ospiti saranno nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi e confidarsi. Tra questi, anche Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello, ora in libreria con il suo ultimo libro su Maria Callas dal titolo «Troppo fiera. Troppo fragile».

Verissimo, da Ilary Blasi a Alfonso Signorini, passando per Beatrice Valli ed Eleonora Giorgi: tutti gli ospiti del weekend di Canale 5