Eurovision 2024, seconda semifinale: canta Angelina Mango. Scaletta, ospiti e dove vedere la puntata di questa sera

Stasera in tv, giovedì 9 maggio, su Rai2 alle 21, ci sarà la seconda Semifinale dell'Eurovision 2024. La vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango (che si esibirà stasera) ha già il posto assicurato nella finale di sabato 11 maggio. L'Italia è infatti una dei Big Five che, in quanto fondatori dell'EBU che organizza la manifestazione, partecipano di diritto alla finale. Gli altri «Big» sono Spagna, Francia, Germania e Regno Unito.

Eurovision 2024, ecco i 10 finalisti: passano Cipro e Irlanda. Cinque Paesi eliminati, la Croazia ora è tra le favorite

Per altri Paesi e cantanti che scendono in gara stasera, è invece lotta all'ultima nota e, soprattutto, performance. Serbia, Portogallo, Slovenia, Lituania, Ucraina, Finlandia, Cipro, Irlanda, Lussemburgo e Croazia intanto si sono già conquistati la Finale.