Inghilterra, dal 19 luglio via tutte le restrizioni: addio mascherine (anche al chiuso) e distanziamenti

Nonostante la variante Delta, niente mascherine, in nessun contesto. Niente più metro di distanza tra le persone. E non si dovrà nemmeno più scansionare un codice QR prima di entrare in un bar, ristorante o in un altro locale.

From July 19, masks will become voluntary in all settings, including shops, hospitality and public transport.

The requirement to scan a QR code when entering a bar, restaurant, hairdresser, gym, museum or other venue will also be dropped. https://t.co/ps8SBT64z6

— The Sunday Times (@thesundaytimes) July 4, 2021