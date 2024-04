Insetti killer, la peste assassina dei calabroni asiatici: «Aumentati del 3.800%». Cosa succede e quali sono i rischi

Martedì 23 Aprile 2024, 10:42

Negli ultimi anni, la Gran Bretagna ha assistito a un preoccupante aumento degli avvistamenti dei calabroni asiatici, una specie invasiva che rappresenta una seria minaccia per gli ecosistemi locali. Questi insetti, noti per la loro aggressività e pericolosità, stanno creando crescente apprensione tra gli apicoltori e gli esperti di conservazione della natura. Secondo quanto riportato dagli esperti, il Regno Unito ha registrato un impressionante aumento del 3.800% nel numero di avvistamenti di calabroni asiatici solo l'anno scorso. Questo incremento vertiginoso solleva serie preoccupazioni riguardo alla potenziale devastazione che questa specie invasiva potrebbe infliggere agli alveari locali e alla biodiversità dell'intera regione. I calabroni asiatici sono particolarmente temuti per la loro capacità di distruggere interi alveari in poche ore. La loro aggressività e il loro veleno letale rappresentano una minaccia non solo per le api, ma anche per altri insetti impollinatori e persino per gli esseri umani e gli animali di grandi dimensioni. Inoltre, la presenza di questi insetti può alterare gli equilibri ecologici locali, mettendo a rischio la sopravvivenza di specie native e compromettendo la stabilità degli ecosistemi. Gli apicoltori britannici hanno segnalato un numero crescente di avvistamenti di calabroni asiatici già all'inizio di quest'anno, molto prima del periodo di avvistamento tipico. Questo precoce risveglio della minaccia indica la necessità di un'azione tempestiva da parte delle autorità e della comunità scientifica per contrastare la diffusione di questa specie invasiva e proteggere gli ecosistemi locali. Per contrastare la diffusione dei calabroni asiatici e di questa "peste assassina", le autorità e le organizzazioni ambientaliste stanno adottando misure preventive e promuovendo la sensibilizzazione del pubblico sull'importanza della segnalazione degli avvistamenti. Photo credits: Shutterstock, music by Korben MKdB



