Piano Ruanda, cos'è e come funziona la legge inglese sui migranti

Approvato dal parlamento britannico il piano Ruanda. Il governo Sunak si sta già preparando al primo trasferimento di migranti in Ruanda dopo il via libera definitivo arrivato nella notte dal Parlamento di Westminster alla legge attuativa del controverso piano introdotto a scopo dissuasivo per inviare nel Paese africano quote di richiedenti asilo giunti illegalmente sulle coste inglesi.

Secondo il Guardian, che cita fonti dell'Home Office, è stato identificato un primo gruppo di immigrati con basse probabilità di vedere accolta la loro domanda di asilo nel Regno Unito: saranno probabilmente loro, quindi, i primi ad essere trasferiti via aereo a Kigali. Il provvedimento, che deve ricevere in giornata il necessario ma automatico Royal Assent - la firma di re Carlo, in veste di capo di Stato - è stato approvato in via definitiva dopo un lungo ping pong istituzionale fra le due Camere di Westminster, conclusosi solo la notte scorsa quando i Lord hanno rinunciato a presentare ulteriori emendamenti per alleggerire il testo di legge visto che tutti quelli precedenti erano stati respinti dalla maggioranza Tory ai Comuni.

In risposta il premier conservatore Rishi Sunak ha affermato che «nulla ci ostacolerà" ora nel far partire i primi voli per l'Africa, entro 10-12 settimane al più tardi, come aveva indicato ieri in un intervento televisivo con annessa conferenza stampa. Soddisfazione all'approvazione è stata espressa anche da un portavoce del governo di Kigali, che si dice pronto ad accogliere i primi migranti in arrivo dal Regno.