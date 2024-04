Ucraina, la linea del fronte sta crollando: come evitare la guerra in Occidente? «Fornire maschere antigas e abbattere missili come in Israele»

Mentre gli occhi dell'Occidente sono puntati su Iran e Israele, il fronte dell'Ucraina mostra chiari segni di sgretolamento. E, se Kiev dovesse cadere, non ci resterebbe altra scelta che entrare in guerra. È l'analisi di

Hamish de Bretton-Gordon, esperto di armi chimiche e biologiche, che in un editoriale su The Telegraph afferma che la Gran Bretagna - il suo Paese - deve prendere rapidamente una decisione: se sostenere l'Ucraina in maniera convinta e tempestiva, oppure prepararsi a imbracciare le armi nel prossimo futuro.

