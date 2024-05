Spie russe in Gran Bretagna nella villa gotica nel Kent, l'accusa di Londra: «Base per operazioni di sabotaggio»

Seacox Heath, una villa gotica di 50 stanze situata nel villaggio di Ticehurst nell'East Sussex dell'Inghilterra, è stata per decenni una piccola fetta dell'impero di Mosca fuori dai suoi confini. Conosciuto come il Palazzo di Putin, o il Cremlino del Kent, l'edificio è stato al centro di una disputa internazionale dopo che il governo inglese, mercoledì scorso, ha deciso di privarlo del suo status diplomatico. Il Ministero degli Interni di Londra ha accusato la Russia di utilizzare la casa e i suoi vasti terreni come base per organizzare operazioni di intelligence dentro e contro la Gran Bretagna. A riportare la notizia è il Telegraph. Seacox Heath ritorna ora in territorio britannico, ma rimane di proprietà di Mosca.

Seacox Heath

Il palazzo fu costruito nel 1871 per il primo visconte Goschen, ex cancelliere dello scacchiere.

Fu acquisito dall'Unione Sovietica nel 1946 – un dono come ringraziamento per il sostegno di Mosca alla Gran Bretagna contro i nazisti – e fu utilizzato durante la Guerra Fredda come daci dai funzionari sovietici. Le planimetrie del 1872 rivelano una spettacolare sala centrale a tre piani con un tetto intricato, un lucernario e archi gotici con corridoi che conducono alle camere da letto e alle ali della casa. Nel 1952, il Daily Mail aveva descritto la dimora come un “country club russo”, vuoto d’inverno ma gremito di mogli e figli di diplomatici d’estate. Secondo quanto riferito, le pareti della sala recavano ritratti di Stalin e di altri dignitari sovietici.

L’anno scorso, gli abitanti dei villaggi si sono lamentati dei droni che venivano fatti volare dalla tenuta di Seacox Heath sopra le loro case, muovendosi lentamente lungo le strade residenziali prima di essere riportati alla base. La polizia del Sussex ha confermato di aver indagato sugli avvistamenti di "oggetti volanti" e di aver parlato con i funzionari all'interno. Una teoria è che i droni venivano lanciati come rappresaglia contro la gente del posto che aveva organizzato proteste contro la guerra e contro Putin fuori dalla tenuta.

Spia russa espulsa dal Regno Unito: lavorava nell'ambasciata di Mosca. Si alza la tensione con il Cremlino

«Covo di spie»

Dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, i residenti, indignati per l'invasione, avevano disegnato graffiti filo-ucraini all'ingresso della villa. Poi sono state piantate bandiere di Kiev, scatenando l'ira dei funzionari di Mosca. La tenuta era una delle “numerose proprietà russe” che ora ritornano in territorio britannico perché, secondo il Ministero degli Interni, «si ritiene che siano state utilizzate per scopi di intelligence».

Il governo ha affermato che anche agli avamposti commerciali e di difesa della Russia a Highgate, nel nord di Londra, è stato revocato lo status diplomatico. Gli uffici dell'addetto alla difesa in Millfield Lane tornano all'ufficio del rappresentante commerciale in Highgate West Hill. Gli uffici sono situati tra gli immobili più costosi del Regno Unito e il terreno vale milioni. Accanto agli uffici della delegazione commerciale russa si trova l’antica casa del poeta John Betjeman che visse lì dal 1908 al 1917. Gli uffici del commercio e della difesa sono stati precedentemente descritti dalle autorità britanniche come un «covo di spie».

Avamposti e telecamere

Mercoledì l'ufficio dell'addetto alla difesa sembrava deserto ma era tappezzato con numerose telecamere a circuito chiuso. Almeno quattro erano attaccate agli alberi e alte recinzioni sorvegliavano il palazzo di uffici di sei piani ai margini di Hampstead Heath, vicino ai famosi laghetti balneabili. I residenti hanno riferito che c'era stata poca attività negli ultimi mesi e che si poteva vedere un cassonetto giallo nel terreno della proprietà insieme a dozzine di vasi di piante. Il cancello era coperto da una rete tagliente per impedire a chiunque di entrare. Una donna russa che ha affermato di lavorare presso la struttura non era a conoscenza delle sanzioni.

La maggior parte delle finestre dell'edificio avevano le tende chiuse, ma in una stanza al secondo piano si potevano vedere due decorazioni natalizie con renne. Coloro che vivono accanto all'edificio hanno affermato che le enormi siepi e gli alberi rendevano difficile vedere cosa stava succedendo all'interno. «Vedevamo macchine diplomatiche entrare e uscire, ma ora sempre meno. Sono molto attenti alla sicurezza e gli operai che abbiamo visto fuori dall'edificio non parlavano inglese», ha detto un uomo al Telegraph. Una persona che ha risposto al citofono ha subito riattaccato quando gli è stato chiesto di commentare la decisione del governo britannico.