Figlio malato di leucemia, i colleghi le regalano le ferie per assisterlo: la vicenda all'ospedale Carlo Poma di Mantova

Bel gesto da parte del dipendenti dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, i quali hanno regalato le loro ferie a una collega che deve assistere il figlio malato di leucemia. A raccontare la storia di Deborah Beltrami (53 anni) è La Gazzetta di Mantova: l'operatrice socio sanitaria, che lavora nel reparto di oculistica, ha esaurito il congedo straordinario concesso dalla legge 104 e non ha più a disposizione permessi o ferie per stare vicina al figlio sedicenne che necessita di frequenti cure e ricoveri. «Quando ho fatto domanda agli uffici dell’ospedale non pensavo di ricevere tutta questa solidarietà, che è arrivata sia dai colleghi dell’Oculistica che da altri reparti», ha raccontato la donna.

Il “regalo” dei colleghi

Nel giro di pochi giorni, a Deborah sono stati donati anonimamente trenta giorni di ferie. «Tra febbraio e marzo di quest’anno mi sono trovata senza più un giorno di ferie perché mio figlio nel frattempo ha avuto una recidiva.