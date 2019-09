Corpi metallici nelle Gallette Bio di mais Matt: l'avviso della Coop

Richiamate dalla A&D S.p.a alcune confezioni in circolazione delle Gallette Bio di mais Matt e i Bio Sacchetti da 130 grammi dello stesso prodotto. Il richiamo fa riferimento a quelle con scadenza prevista per il 12 giugno 2020 e con EAN 8021581100028. Il motivo, come si legge nel comunicato di avviso ai consumatori divulgato sul sito della Coop, è la possibile presenza di un «corpo estraneo di natura metallica» presente negli alimenti in questione.

Le cooperative interessate dal richiamo sono quelle del Consorzio Nord Ovest, di Coop Centro Italia, Alleanza 3.0 e Unicoop Tirreno. La clientela è invitata a riconsegnare i prodotti nei punti di vendita dove sono stati acquistati o di chiamare il numero verde 800.300.595 per altre informazioni.

